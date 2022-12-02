Общество

Семь человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки

Семь человек выздоровели от коронавируса в Псковской области за сутки, всего с начала пандемии – 123 383 жителя региона. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Всего подтвержденных случаев заражения COVID-19 в области 125 594 (за сутки – 14). Умерло от заболевания 1950 человек, за прошедшие сутки летальных случаев не зафиксировали.

Статистика заболеваемости коронавирусом: