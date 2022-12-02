Семь человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки

Семь человек выздоровели от коронавируса в Псковской области за сутки, всего с начала пандемии – 123 383 жителя региона. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Всего подтвержденных случаев заражения COVID-19 в области 125 594 (за сутки – 14). Умерло от заболевания 1950 человек, за прошедшие сутки летальных случаев не зафиксировали.
Статистика заболеваемости коронавирусом:
- Псков – 41116/2
- Великие Луки –18243/1
- Бежаницкий район –1609/0
- Великолукский район –2855/1
- Гдовский район –2254/0
- Дедовичский район –3089/1
- Дновский район –1024/0
- Красногородский район –1135/1
- Куньинский район –1068/0
- Локнянский район –1208/0
- Невельский район –5663/2
- Новоржевский район –1352/0
- Новосокольнический район –3305/0
- Опочецкий район –3835/0
- Островский район –6096/1
- Палкинский район –1278/1
- Печорский район –2980/0
- Плюсский район –1973/0
- Порховский район –4562/1
- Псковский район –9711/1
- Пустошкинский район –1585/0
- Пушкиногорский район –1808/2
- Пыталовский район –1922/0
- Себежский район –3006/0
- Стругокрасненский район –2124/0
- Усвятский район –747/0