Общество

Срок переноса эксгумированных останков защитников Отечества увеличили в России

Срок переноса эксгумированных останков защитников Отечества увеличили в России. Соответствующий законопроект принят Госдумой в третьем чтении. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат ГД от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Закон распространяется на 30 субъектов Российской Федерации, где шли бои во время Великой Отечественной войны.

«Псковщина, в полной мере ощутившая на себе ужасы военного лихолетья, относится к таковым. По сей день стараниями поисковиков ежегодно "поднимаются" сотни погибших бойцов», – отметил парламентарий.

Закон дает дополнительное время для исследования территории, на которой были обнаружены останки. Ранее срок был 3 месяца, сейчас он увеличен до 6 месяцев.

Александр Козловский пояснил, что если при строительстве зданий, строений, сооружений, дорожных объектов обнаружены останки погибших, всю территорию необходимо обследовать, «поднять» всех погибших, затем с почестями перезахоронить. В летний сезон трех месяцев, как правило, достаточно.

«А вот в зимний специалисты сталкиваются с очевидными трудностями. Теперь на момент работы по обследованию территории на строительство накладывается мораторий сроком до полугода. В этом вопросе, посчитали авторы новеллы, не должно быть суеты. Закон позволяет все необходимые процедуры провести тщательно», – подчеркнул он.