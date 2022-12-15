Общество

Пожилой псковичке в поликлинике вкололи вакцину от COVID-19 вместо препарата от гриппа

Пожилой псковичке в поликлинике вкололи вакцину от COVID-19 вместо препарата от гриппа. Соответствующую жалобу на сайте губернатора Псковской области разместила дочь женщины.

По словам автора обращения, 5 декабря женщина 1941 года рождения пошла в первую поликлинику на улице Кузнецкой, 19, чтобы сделать прививку от гриппа. «В результате ей, ничего не спросив, вкололи первую дозу "Гамм Ковид Вак". Это уже третья прививка от ковида, и от предыдущей не прошло и года. Что нам теперь делать?» - спросила дочь пенсионерки.

На вопрос ответила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Она заверила, что главному врачу Псковской городской поликлиники поручили усилить контроль за ответственным исполнением своих должностных обязанностей медицинским персоналом.

«Вакцинация вторым компонентом "Гамм Ковид Вак" против COVID-19 будет проведена вашей маме 26 декабря. Комитет по здравоохранению Псковской области приносит вам извинения и благодарит за предоставленную информацию», - добавила Марина Гаращенко.