Общество

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается в России

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечают сегодня, 15 декабря.

В этот день, начиная с 1991 года, по инициативе Союза журналистов России вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессионального и человеческого долга. Родственники, друзья и коллеги чтят память талантливых репортеров, фотографов, телеоператоров, погибших как в военное время в «горячих точках», так и в мирное время в борьбе за честную и оперативную информацию, сообщает calend.ru.

Так, в 2012 году, по данным Международного института прессы, в мире погибло рекордное за последние годы количество журналистов — 119 человек. Самыми опасными странами для освящения событий оказались Сирия и Сомали.

В России же, по словам представителей Российского союза журналистов, ежегодно при различных обстоятельствах погибают от 10 до 20 репортеров.

Некоторые убийства журналистов остаются нераскрытыми долгие годы.

Напомним, открытие памятного знака и закладка сквера Журналистов состоялись в Пскове 9 сентября.

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В память о журналистах, отдавших свою жизнь во имя свободы слова, редакциями ведущих российских СМИ учреждены различные премии.

В системе международных дней ООН ежегодно 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.