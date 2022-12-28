Общество

Ожидаемая продолжительность жизни в России к концу года составит 72,4 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России к концу года составит 72,4 года, это больше на 2,4 года по сравнению с показателями 2021 г. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы ожидали, что в этом году ожидаемая продолжительность жизни с учетом высоких уровней заболеваемости в первые четыре месяца составит в пределах 71 года. Мы видим, что ожидаемая продолжительность жизни составит выше, чем 72,4 года. Это показатели, которые по сравнению с 2021 годом улучшились на 2,4 года. Это пока прогнозные показатели, я думаю, что по факту они будут несколько выше», - передали слова министра по здравоохранению ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

Мурашко отметил, что ситуация стала меняться в лучшую сторону благодаря мерам профилактики заболеваний и улучшению подходов к лечению.