Общество

Бюджет территориального ФОМС на 2023 год утвердили в Псковской области

Законопроект о бюджете территориального ФОМС Псковской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов приняли депутаты Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Бюджет фонда по доходам и расходам на 2023 год составляет 9 млрд 839 млн 205,2 тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов - 10 млрд 537 млн 558,6 тыс. рублей и 11 млрд 117 млн 086,2 тыс. рублей соответственно.

Дефицит бюджета Фонда в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов не планируется.

В составе субвенции расчетная сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения области на очередной финансовый год составила 3 млрд 045 млн 279,3 тыс. рублей и по годам планового периода - 3 млрд 268 млн 229,1 тыс. рублей, 3 млрд 484 млн 477,7 тыс. рублей соответственно. Численность неработающего населения области на 1 января 2022 составляет 354 564 человек.

На финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования направляются прочие неналоговые поступления в сумме 17 млн 518,4 тыс. рублей на 2023 год, по годам планового периода 18 млн 779,8 тыс. рублей и 19 млн 812,7 тыс. рублей соответственно.

Возмещение затрат медицинским организациям области за оказанные медицинские услуги лицам, застрахованным в других субъектах России, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Фонда из бюджетов территориальных фондов: 230 млн 502,0 тыс. рублей на 2023 год, 247 млн 098,1 тыс. рублей на 2024 год, 260 млн 688,5 тыс. рублей на 2025 год.

«В Государственной Дума партия не поддержала его. На региональном уровне не можем поддержать из-за разницы выделяемых средств на регионы. Например, в Москве за операцию по аппендициту оплата составит 200 тысяч рублей, а в Псковской – 70. Работа одна и та же, теми же специалистами. Соответственно, в тех городах, которые получают повышенные суммы, быстрее развивается медицина. С этой разницей надо заканчивать, поэтому не поддержим», – выступил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

В итоге законопроект поддержал 21 депутат, проголосовали против - двое.