Общество

МВД подготовило закон, исключающий фиктивные браки мигрантов в России

МВД России подготовило проект закона, который направлен на исключение для иностранцев возможности через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства легализовать свой статус в стране. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В настоящее время МВД России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ», - сказала она.

Волк отметила, что в настоящее время по данному законопроекту проводится процедура межведомственного согласования. За 11 месяцев прошлого года «территориальными органами МВД России принято около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранным гражданам разрешительных документов для проживания в РФ в связи с признанием недействительным в судебном порядке брака, заключенного данными лицами с гражданами РФ», отметила она.

Действующий закон «О гражданстве РФ» предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства могут претендовать на упрощенный прием в гражданство РФ, если состоят в браке с гражданином России не менее трех лет, а также без соблюдения такого срока при наличии в семье общего ребенка.