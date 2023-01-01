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Общество

Поступить в военный вуз предлагают псковичам

08.01.2023 21:20|ПсковКомментариев: 0

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства. 

Военные институты Росгвардии осуществляют подготовку офицеров с военно-специальным образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур военно-политической работы в войсках национальной гвардии Российской Федерации с присвоением воинского звания «лейтенант». Срок обучения 5 лет.

Приём в военные институты Росгвардии проводится на конкурсной основе по результатам профессионального отбора, обусловленного поступлением обучающихся на федеральную государственную военную службу по контракту.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане Российской Федерации мужского пола, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование, из числа:

  • граждан, не проходивших военную службу, — в возрасте от 16 до 22 лет;
  • граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — до достижения ими возраста 24 года;
  • военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, — до достижения ими возраста 27 лет.

Отбор проходит в Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Санкт Петербургский ордена Жукова военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации и Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах образовательных учреждений, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону: 73-43-13.

Теги: #Росгвардия #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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