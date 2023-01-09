Общество

Более 230 нелегальных мигрантов отправили из России псковские приставы в 2022 году

Псковские приставы отправили из России более 230 нелегальных мигрантов в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

По данным управления, в 2022 году из региона выдворили 232 иностранных гражданина. Только в декабре выдворению подверглись 17 мигрантов. Серди них граждане Кубы, Вьетнама, Марокко, Ирана, Египта и ряда других африканских стран. Также 132 мигранта препроводили в пункт временного содержания.

Поводом для выдворения в основном выступает нарушение сроков пребывания на территории страны либо нарушение правил трудовой деятельности, отметили в ведомстве. До проведения процедуры выдворения нелегалы находятся в специализированном учреждении для временного содержания.

Въезд в Россию для выдворенных теперь будет закрыт на 5 лет, добавили в пресс-службе.