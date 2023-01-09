Общество

В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи энергетиков лицам до 18 лет

Четыре депутата Госдумы внесли законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных энергетических напитков лицам до 18 лет. В случае принятия запрет вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Документ внесли депутаты Нина Останина (КПРФ), Алексей Корниенко (КПРФ), Николай Бурляев (член фракции «Справедливая Россия—За правду»; СРЗП), Борис Чернышов (ЛДПР), сообщает «Коммерсантъ».

«Наши дети имеют возможность купить подобного рода продукцию, которая пагубно сказывается на их здоровье и зачастую приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой и пищеварительной системы»,— говорится в пояснительной записке.

Продажа энергетиков с содержанием алкоголя в России запрещена с 1 января 2018 года. Также в некоторых регионах действует ограничение на продажу энергетических напитков несовершеннолетним вне зависимости от содержания алкоголя.