Общество

VK планирует вложить 300 млн рублей в российские студии видеоигр

VK в 2023 году планирует вложить около 300 млн рублей в российские студии видеоигр и запустить в университетах образовательные программы для подготовки профильных кадров.

Ранее холдинг в рамках My.Games, которая была продана в 2022 году, инвестировал в создание видеоигр по всему миру более 6 млрд рублей за четыре года. В условиях дефицита бюджетов отрасли в РФ нужны стратегические инвесторы, признают эксперты. Но VK сосредоточится на низкобюджетных проектах с коротким циклом разработки, потому что высокобюджетные игры только за счет российского рынка окупить будет сложно, сообщает «Коммерсантъ».

Из документов следует, что холдинг планирует запустить профильные образовательные программы в вузах: ВШЭ, ВГУ, ИТМО, ПГУ, ИГЭУ, МИРЭА, что позволит ему вырастить профильных специалистов, а подразделение VK Play в 2023 году инвестирует в видеоигровые студии порядка 300 млн рублей.