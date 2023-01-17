Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Каких перемен ждут псковичи в 2023 году?

Отгремели новогодние праздники, и, кажется, что это было давно. Мы решили освежить в памяти воспоминания псковичей. Как они отметили Новый год? Каких перемен ждут от 2023 года? Смотрите в свежем опросе ПЛН-ТВ.