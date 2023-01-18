Общество

Более 10 детей-сирот в Псковской области получили ключи от квартир благодаря приставам

Судебные приставы Псковской области проконтролировали предоставление жилья детям-сиротам. Благодаря работе сотрудников службы 13 жителей региона получили положенное им по закону жилье и ключи от собственных квартир. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

На исполнении в межрайонном отделении по исполнению особо важных исполнительных производств управления ФССП России по Псковской области находились производства в пользу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Суд обязал муниципальные образования области предоставить жилые помещения бывшим воспитанникам детского дома. Несмотря на решение суда, граждане не получили в установленный законом срок ключи от квартир.

В рамках данных исполнительных производств судебный пристав вручал должникам требования об исполнении решений судов, предупредив о последствиях неисполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, в том числе об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

В результате под контролем должностных лиц муниципальные образования области исполнили судебные решения о предоставлении жилья и выдали 13 жилых помещений, 11 из которых в городе Великие Луки.