Общество

Три тысячи сладких подарков передали детям благотворители в Псковской области

В рамках благотворительной акции «Новогодние и рождественские праздники» Псковское областное отделение Российского детского фонда передало 3 000 сладких подарков детям из малообеспеченных семей и семей вынужденных переселенцев, воспитанникам школ-интернатов, ученикам сельских школ, а также ребятам с инвалидностью и ОВЗ. Подарки получили ребята из 16 районов области, Пскова и Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения детского фонда.

Фото здесь и далее: пресс-служба областного отделения Российского детского фонда

«Собрать такое количество подарков удалось благодаря активности жителей города, давних друзей Детского фонда из других регионов страны. Принять участие можно было любым удобным способом: принести в офис Фонда конфеты, сладости или готовые сладкие подарки; перечислить благотворительное пожертвование, организовать сбор сладостей у себя в коллективе или поддержать акцию информационно. Большая часть подарков была сформирована силами волонтёров, которые ежедневно наполняли красивые новогодние пакетики конфетами, карамельками и печеньем. Ещё одна часть подарков была закуплена на средства, собранные в рамках акции», - рассказали в пресс-службе.

К сбору пожертвований присоединились больше 60 благотворителей, перечислявших средства на счёт Детского фонда. Суммы пожертвований были самые разные: от 200 рублей до 100 000 рублей. Отдельно отметили благотворителей, внёсших особый вклад в реализацию благотворительной акции: АО ГК «Титан», АО «Уклад» (генеральный директор Константин Харитонов), ООО «Изборский парк» (генеральный директор Роман Иванов), ООО «ДорСтройСервис» (директор Корюн Аветян), ООО «Авен-Псков», ООО «Сантехник», ООО «ГазРесурс» (генеральный директор Вячеслав Дёмин), ООО «Проект «+» (директор Ольга Николаева), ЗАО «ЗЭТО» (генеральный директор Денис Мунштуков), филиал «Экси-БАНК (АО) Псковский» (директор Станислав Павлов), ИП Толкушев Д.С., члены Нотариальной палаты Псковской области.

А к сбору сладостей и готовых подарков присоединились не только жители города, но и трудовые коллективы, коллективы школ и детских садов. Ребята с преподавателями приходили в офис Детского фонда с десятками коробок сладостей.

Помимо этого, печенье и сок для формирования подарков передала генеральный директор ООО ГК «Мега Холод» Татьяна Кириленок. «Уже на протяжении многих лет организация активно помогает нуждающимся детям Псковской области», - отметили в пресс-службе.

Готовые подарки передавали и организации. Так 150 сладких подарков в Пыталовский район было передано от руководителя филиала КПК «Кредо» в городе Пскове Светланы Васильевой; а ребята из малообеспеченных семей Невельского района получили сладости от генерального директора ООО «Восток» (Сергей Петров). Другая часть подарков, переданных ООО «Восток», была вручена ребятам из коррекционных школ области и подопечных Общества инвалидов и Общества слепых на главной ёлке Детского фонда.

«Самым настоящим чудом для воспитанников Порховской коррекционной школы-интерната стало приобретение новой новогодней красавицы – пятиметровой искусственной ели, которая украсила актовый зал учреждения. Это стало возможным благодаря зрителям и участникам стрима одним из известных псковских блогеров, который в эфире объявил сбор средств. Ёлка была доставлена накануне школьных праздников. Дети с восторгом и удовольствием водили хороводы вокруг ёлочки и зажигали на ней яркие огни», - поделились в пресс-службе.

По доброй традиции к акции присоединился и председатель Детского фонда, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. «Юрий Юрьевич закупил 120 сладких подарков для детей из нуждающихся семей и семей вынужденных переселенцев. Девочки и мальчики получили подарки на традиционном новогоднем спектакле, который был организован совместно с Городским культурным центром. Также Юрий Сорокин оплатил посещение аквапарка ребятами из коррекционных школ области, которые приехали в Псков на новогодний праздник», - рассказали в детском фонде.

Уже несколько лет подряд к новогодней акции присоединяются благотворители из Общества помощи русским детям. Они порадовали сладостями 680 воспитанников из Опочецкой, Красногородской и Порховской коррекционных школ-интернатов, Центров помощи детям Печорского района и г. Великие Луки, Опочецкой школы-интерната, а также Центра специального образования №2. В этом году благотворители также отметили сладкими подарками самых активных волонтёров из числа участников стипендиальной программы фонда.

Около 170 подарков получили дети из малообеспеченных семей, семей вынужденны переселенцев и дети-инвалиды на выдаче помощи в Детском фонде. 28 декабря 65 семей получили не только вещевую помощь, но и новогодние подарки.

Часть собранных благотворительных пожертвований будет традиционно направлена на реализацию проектов в пользу воспитанников интернатных учреждений и учеников сельских школ Псковской области.

«Сотрудники и волонтёры Детского фонда выражают искреннюю благодарность всем, кто порадовал детей в преддверии новогодних праздников. Все эти детские улыбки на фотографиях – ваша заслуга! Большое детское спасибо!» - добавили в пресс-службе.