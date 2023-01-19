Общество

Открытая студенческая конференция по краеведению пройдёт в Великих Луках

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта 2 марта будет принимать участников XII открытой студенческой краеведческой конференции «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность», посвященной Году педагога и наставника в России и 80-летию освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил депутат Великолукской городской Думы, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков.

Традиционно к участию в конференции приглашаются обучающиеся образовательных учреждений высшего и профессионального образования России и Республики Беларусь. Для участия в конференции необходимо не позднее 22 февраля подать заявку в оргкомитет.

Тематика выступлений может касаться всех сфер изучения истории Великих Лук, Псковского края, соседних и приграничных территорий, а также общих проблем краеведения.

Организаторы конференции:

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта,

Отдел по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки,

Великолукское городское краеведческое общество,

Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия Великих Лук.

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