Открытая студенческая конференция по краеведению пройдёт в Великих Луках

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта 2 марта будет принимать участников XII открытой студенческой краеведческой конференции «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность», посвященной Году педагога и наставника в России и 80-летию освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил депутат Великолукской городской Думы, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков.
Традиционно к участию в конференции приглашаются обучающиеся образовательных учреждений высшего и профессионального образования России и Республики Беларусь. Для участия в конференции необходимо не позднее 22 февраля подать заявку в оргкомитет.
Тематика выступлений может касаться всех сфер изучения истории Великих Лук, Псковского края, соседних и приграничных территорий, а также общих проблем краеведения.
Организаторы конференции:
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