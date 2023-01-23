Общество

Исправительная колония в псковской Серёдке отметила 64-летие со дня образования

Исправительная колония №4 в селе Серёдке Псковского района отметила 64-летие со дня образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Свою историю ИК-4 УФСИН России по Псковской области ведёт с 22 января 1959 года, когда на базе Серёдкинской машинно-транспортной станции была создана исправительно-трудовая колония. По случаю праздничной даты в актовом зале исправительного учреждения прошло торжественное мероприятие», - рассказали в ведомстве.

С поздравлениями к личному составу обратился начальник ИК-4 Тимур Курдюков. Он поблагодарил сотрудников за службу, пожелав успехов в профессиональной деятельности, счастья, добра и семейного благополучия. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес ветеранов за честный многолетний труд, поддержку и опыт, передаваемый молодому поколению.

Далее состоялась церемония награждения. Почётными грамотами директора ФСИН России, ведомственными медалями разных степеней, благодарностями за добросовестное исполнение служебных обязанностей были отмечены лучшие сотрудники отделов и служб, многие из которых служат в «четвёрке» целыми семейными династиями.

«На протяжении 64 лет существования исправительной колонии её коллектив с честью прошёл свой путь. Заложенные ветеранами традиции достойно продолжают действующие сотрудники. Впереди много новых важных задач, направленных на развитие учреждения и уголовно-исполнительной системы в целом. Современные реалии диктуют новые условия, так что нам есть над чем работать и к чему стремиться», - отметил в завершении мероприятия начальник ИК-4 Тимур Курдюков.