Общество

Итогами фотоохоты в ноябре-декабре 2022 года поделился Полистовский заповедник

Итогами фотоохоты в ноябре-декабре 2022 года поделился Полистовский заповедник. Снимки опубликованы в группе заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

«Фотоловушки – очень ценный инструмент для сбора полевых данных. С их помощью мы можем наблюдать за полистовскими обитателями и при этом не нарушать естественный ход заповедной жизни. Зимой все процессы в лесу замедляются. Животных, которые могут попасть в объектив фотоловушки, становится меньше: некоторые впадают в спячку или зимний сон, кто-то мигрирует на юг», - рассказали в заповеднике.

Звери и птицы, которые остаются видимыми в лесу, должны прикладывать больше усилий, чтобы добывать себе пищу и сохранять тепло, заметили специалисты.

Жителям Псковской области предложили взглянуть, кого зафиксировали фотоловушки в ноябре-декабре 2022 года.

Так, в объектив фотоловушки попали волк, лось, енотовидная собака и лиса.