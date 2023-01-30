Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

депутаты и сенаторы с этого года освобождены от обязанности публиковать свои налоговые декларации;

парламентский час по теме здравоохранения, освобождение от транспортного налога для участников СВО, маткапитал можно весь потратить на газовое оборудование – итоги сессии областного Собрания депутатов;

из района в округ – муниципалитеты Псковской области продолжают движение в рамках реформы, а территория Пскова в ближайшее время может значительно увеличиться;

лучше поздно, чем никогда: долгострой на Петровской, 4б доведут до ума под контролем губернатора;

и экономический комментарий Алексея Овчинникова.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена.