Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- депутаты и сенаторы с этого года освобождены от обязанности публиковать свои налоговые декларации;
- парламентский час по теме здравоохранения, освобождение от транспортного налога для участников СВО, маткапитал можно весь потратить на газовое оборудование – итоги сессии областного Собрания депутатов;
- из района в округ – муниципалитеты Псковской области продолжают движение в рамках реформы, а территория Пскова в ближайшее время может значительно увеличиться;
- лучше поздно, чем никогда: долгострой на Петровской, 4б доведут до ума под контролем губернатора;
- и экономический комментарий Алексея Овчинникова.
Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.
Трансляция завершена.
Поддерживаете ли инициативу об исключении из школьного курса литературы произведений, которые, по мнению чиновников, «не выдержали испытания временем»?