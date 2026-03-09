Ученики девяти школ Пскова посостязаются в выразительном чтении прозы на конкурсе «Живая классика»

Районный этап Международного конкурса чтецов «Живая классика» будет проходить 19 марта в Историко-краеведческой библиотеке Пскова имени И.И. Василёва на площади Ленина, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Изображение: Централизованная библиотечная система Пскова

Основная цель конкурса — популяризация чтения среди молодежи и возрождение интереса подрастающего поколения к классической литературе. Участники будут состязаться в чтении отрывков из произведений русской и мировой классики, демонстрируя свое мастерство декламации и понимание текста.

С 11 до 16 часов 19 марта в большом актовом зале Василёвки ученики девяти школ Пскова будут читать вслух отрывки из прозы А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, А.И. Приставкина, К.Д. Воробьева, В.К. Железникова и других писателей. Все чтецы — победители школьных этапов конкурса, они будут биться за право представлять Псков на региональном этапе.

Конкурс проходит под патронатом министерства просвещения РФ при поддержке Фонда президентских грантов, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Минцифры России, Россотрудничества и Движения первых.

Историко-краеведческая библиотека станет площадкой для «Живой классики» потому, что в этом году Централизованная библиотечная система Пскова выбрана организатором районного (муниципального) этапа этого конкурса.

В жюри муниципального этапа войдут представители администрации Пскова, учителя, библиотекари, поэты, писатели и общественные деятели.