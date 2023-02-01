Общество

Как защитить свои авторские права и не нарушить чужие, расскажут псковичам

Встреча с юристом в сфере интеллектуальной собственности Ольгой Алексеевой состоится в Псковском городском молодёжном центре 9 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

В рамках мероприятия специалист расскажет о том, какие заблуждения есть в отношении использования контента в Интернете. Кроме того, участники узнают, какие права есть у тех, кто креативит, фотографирует, рисует, и в целом занимается чем-то творческим, а также, как эти права защитить.

Мероприятие состоится по адресу: Максима Горького, 15. Начало – 18:00. Чтобы стать участником, необходимо предварительно пройти регистрацию.