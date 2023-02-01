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Уйти после 9-го или остаться: советы псковским выпускникам и их родителям

Близится конец учебного года, выпускникам и их родителям самое время задуматься о перспективах. Как выбрать подходящее учебное заведение? Уйти из школы после 9-го класса и для начала освоить востребованную рабочую специальность? Или остаться до 11-го, чтобы после сразу получить высшее образование?

Псковская Лента Новостей выяснила, на что важно обращать внимание, чтобы сделать правильный выбор, как поддержать ребёнка, и почему не стоит бояться ошибок.

Желание и амбиции побеждают

Давать советы абстрактным родителям про абстрактных детей - задача не очень благодарная, справедливо заметила депутат Псковской городской Думы, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман. Однако общий список рекомендаций в преддверии окончания школы всё же имеется.

Для начала нужно понять склонности конкретного ребенка.

«Есть дети, у которых научный склад ума, которые имеют амбиции, требующие высшего образования. И тогда, конечно, полезно идти в вуз. Даже если, например, на сегодняшний день ты кажешься не очень сильным. Потому что желание и амбиции очень часто побеждают даже не очень глубокие знания. Знания получить можно, если есть мозги», - подчеркнула депутат.

По её мнению, если человек не стремится к глубоким знаниям, не планирует стать руководителем или специалистом с высоким теоретическим уровнем мышления, то в вуз идти не обязательно. В колледж стоит поступать тем, кто хочет быстро получить профессию и начать зарабатывать деньги. А после при желании углубить свои знания. Если же выпускник хочет сразу получить эту «глубину» и только после этого осваивать практику, тогда лучше идти в вуз. «Нужно для себя понять: чего я хочу сразу», - пояснила Татьяна Пасман.

Она заметила, что при этом важно правильно выбрать образовательное учреждение, понять, есть ли в доступности вуз, который может дать необходимые знания. «Может быть, его нет. И надо еще подождать, так как, например, в какой-то очень престижный вуз я не могу поступить в силу слабых знаний. Тогда надо опять же поработать и подождать, набраться этих самых знаний», - считает доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин.

Всё зависит от решения самого ребёнка, но выбор должен быть сделан совместно с родителями, уверена председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель региональной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Наталья Горбачёва. По её мнению, большую роль также играют педагоги, к которым следует прислушиваться. Учитель должен быть и наставником, и воспитателем, отвечать за ребёнка и всё происходящее в классе. «Он должен быть одним из советчиков. Я помню, были такие случаи, когда я советовала своим ученикам не то, что советовали родители. Не по профилю, а по про уровню поступления. И мне очень жаль, что они меня не послушались», - уточнила Наталья Горбачёва.

Председатель Совета по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе Александр Андреев выразил уверенность, что преподаватели в школах, классные руководители неоднократно говорят ребятам о том, кем они их видят. Ведь именно учителя наиболее плотно работают с детьми. «И все знают, кто гуманитарий, кто сторонник точных наук. Мы здесь полностью доверяем школам. Наверное, на момент государственной итоговой аттестации школьники уже в целом владеют фактурой, примерно имеют представление о будущей профессии», - предположил он.

Все работы хороши

Напомним, ГИА имеет три формы: ОГЭ - государственная итоговая аттестация в 9 классе; ЕГЭ - государственная итоговая аттестация в 11 классе; ГВЭ - письменные и устные экзамены в 9 и 11 классах для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Наталья Горбачёва констатировала, что ЕГЭ является скорее плюсом, как бы некоторые люди отрицательно к этому ни относились. В частности, если ученик экзаменуется после 11-го класса, он может подать документы сразу в несколько вузов. При этом она обратила внимание, что с каждым годом требования к ЕГЭ усиливаются, и это один из минусов. Поэтому в некоторых случаях, вероятно, стоит подумать об успешной сдаче ОГЭ и поступлении в ссуз, о приобретении профессии после 9-го класса.

Председатель Общественной палаты региона заметила, что всегда очень тепло относилась к среднему профессиональному образованию в целом и в Псковской области в частности. По её словам, в таких учреждениях всегда работали сильные педагоги, которые помогали детям сформировать свою судьбу.

Кроме того, сейчас рабочие профессии становятся всё более привлекательными, а возможности обучения расширяются. В качестве положительного примера Наталья Горбачёва привела Псковский агротехнический колледж и колледж профессиональных технологий и сервиса. Она отдельно отметила отношение преподавателей к своей работе, их заинтересованность.

Наталья Горбачёва добавила, что в регионе есть большие возможности и для получения высшего образования.

«Я рада за сегодняшних выпускников, которые имеют такую широкую палитру», - заявила председатель общественной палаты.

Того же мнения придерживается Александр Андреев: колледжи и высшие учебные заведения Псковской области предлагают большой выбор специальностей, которые к тому же востребованы на территории региона. «Мы все заинтересованы в том, чтобы наши абитуриенты, наша молодежь оставалась здесь в Псковском регионе», - заметил он.

При этом важно понимать: и среднее профессиональное, и высшее образование подразумевает необходимость учиться, что само по себе сложно. Поэтому нельзя говорить о том, что проще. Важно понимать, что в любой профессии востребованы хорошие специалисты. «Нужен хороший автослесарь, а не просто тот, кто может раскрутить машину и что-то сделать. Нужен хороший маляр, а не тот, кто умеет взять кисть и провести по стенке, намазав ее краской», - заметила Татьяна Пасман.

Депутат считает, что умение что-то делать руками пригодится в жизни каждому человеку, и с этой точки зрения рабочие специальности хороши. Иногда и работу легче найти человеку, имеющему рабочую специальность. Кроме того, на высокооплачиваемую интеллектуальную работу зачастую требуются те, кто может не только придумать, но и в случае необходимости сделать это своими руками. «Здесь, опять же, нужно подумать самому. И самое главное - не гнушаться, не испытывать комплекса неполноценности, если рабочие специальности - это единственное, чего ты хочешь. Ну не хочет человек быть ни инженером, ни руководителем, а хочет иметь рабочую специальность. И это прекрасно. Потому что хороший специалист будет ценен всегда», - уверена Татьяна Пасман.

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В 2022 году по нацпроекту «Демография» 986 жителей Псковской области прошли профобучение, чтобы освоить новые навыки и компетенции. В числе самых популярных программ обучения оказались различные профессии: парикмахер, секретарь, тракторист, портной, сварщик, слесарь, повар. Также спросом пользовались такие программы обучения, как интернет-маркетинг, специалист в сфере закупок, специалист по управлению персоналом, документовед, 1С программист, UI-дизайнер, менеджер, педагог начального образования, бухгалтер и другие.

Также эксперты подчёркивают, что всё самое гениальное начинается с банальной мечты, со стремления. И если планомерно идти к своей цели, можно добиться самых высоких результатов.

«Если кто-то мечтает стать первоклассным юристом, каким-бы то ни было начальником, депутатом, председателем городской Думы, - не надо этого бояться. Надо целенаправленно идти к своей мечте, совершенствоваться и не бояться смелых или, возможно, даже дерзких стремлений и мечтаний», - призвал Александр Андреев.

Право на ошибку

Разобраться в своих желаниях современным школьникам помогают различные центры профориентации, один из них работает на базе Псковского городского молодёжного центра. Здесь можно пройти профориентационное тестирование, которое позволит понять свои компетенции, навыки и определиться с выбором будущей профессии.

«Когда мы говорим о профориентации школьников, мы, прежде всего, придерживаемся такой позиции. 16, 18 лет - это такое время, когда можно ошибаться, - рассказал председатель Совета по молодёжной политике города Пскова. - Учебные заведения позволяют впоследствии перейти на другую специальность. Поэтому мы за то, что не надо переживать, нервничать, бояться. Необходимо попробовать себя во многих направлениях и выбрать то, что подходит».

Александр Андреев обратил внимание, что молодость - это то время, когда все открыты к новым экспериментам, готовы пробовать что-то новое. И если впоследствии люди понимают, что это не их стезя, то можно поменять направление, иногда это во благо.

Практикующий психолог Олеся Бабурина подтвердила, что любой человек имеет право на ошибку. «И это нормально. Когда нет права ошибаться, появляется страх ошибки и очень сильное напряжение. И тогда еще больше вероятность совершить ошибку. Любые наши ошибки - это опыт, это способность понять, как сделать правильно», - пояснила специалист.

По её словам, ребенок должен понимать, что он хороший, и его будут любить даже в случае, если он что-то сделает не так, совершит какую-то ошибку. К примеру, если не очень хорошо сдаст экзамены. Психолог констатировала, что у школьников сейчас огромная нагрузка, помимо основной программы - репетиторы, дополнительные занятия. В связи с чем дети очень переживают, и самая лучшая помощь - это поддержка. «Ты хороший, родители у тебя есть, мы тебя любим, мы всегда будем твоей поддержкой», - привела Олеся Бабурина пример фраз, которые должен слышать каждый школьник.

Однозначного совета по поводу того, уходить из школы после 9-го класса или продолжать учиться, не существует. Психолог рекомендует при выборе исходить из способностей и возможностей самого ребенка, его желаний. И это должно быть не однодневное решение, его следует принимать постепенно на основании того, как ребенок учится, чего он хочет. Чтобы помочь определиться в жизни, не нужно ждать момента окончания школы. Для этого нужно наблюдать за ребенком в течение всего времени его взросления, знать, чем он увлекается, что любит делать, что у него хорошо получается, от чего он получает удовольствие. Также психолог советует подмечать, что ребенку точно не нравится, что он никогда делать не будет.

«Важно понимать, какие способности у него развиты, и что из этих способностей востребовано в обществе. Я работаю с маленькими детьми и спрашиваю: кем ты хочешь стать? Они почему-то всегда знают ответ на этот вопрос. Нужно наблюдать и поддерживать, чтобы потом помочь ребенку ориентироваться», - рекомендует специалист.

Она констатировала, что каждому человеку очень важно найти своё любимое дело, своё предназначение. Но это не всегда и не у всех получается сразу, что тоже нормально. «Порой человек должен пройти какой-то жизненный опыт для того, чтобы понять, чего хочет», - заметила Олеся Бабурина.

В своей практике она чаще сталкивается с тремя вариантами развития событий. Первый — человек по настоянию родителей получил образование, понял, что ему это не нужно, спрятал диплом и никогда работал по специальности. Второй случай - когда человек отучился, поработал, но со временем понял, что это не его. «Потом он осознаёт, что любит, и идет учиться этой профессии. У него еще есть силы, потенциал, желание», - поделилась психолог.

Но самый распространённый вариант третий. Человек всю свою жизнь занимается нелюбимой работой, ходит туда, как на каторгу, не знает, чего он хочет. В процессе консультаций приходит осознание желаемого, но вскрывается страх ошибки, люди боятся что-то менять, учиться, многим кажется, что «поезд ушёл». «Это из-за наших страхов, напряжения и убеждения, что всё должно быть сразу, четко, правильно, идеально. Но так не всегда бывает», - подчеркнула Олеся Бабурина.

Она добавила, что и высшее, и среднее профессиональное образование — это всего лишь фундамент, на основании которого можно развиваться дальше. Причём получить каждое последующее образование быстрее, чем предыдущее. Главное, чтобы были поддержка со стороны близких и понимание, что не сразу найти свой путь — это нормально.

Порой люди мыслят стереотипами: «После 9-го класса в колледж идут только троечники». Но это не соответствует действительности. Сегодня колледжи и техникумы могут похвастаться обилием отличников и хорошистов, которые сделали выбор в пользу быстрого получения востребованной профессии и развития компетенций в дальнейшем. Вузы пользуются не меньшей популярностью среди абитуриентов. Главное, чтобы решение о том, куда поступать, принимал сам выпускник, а не его родители. Тогда в дальнейшем человек сможет найти работу, которая будет в радость.

Ульяна Ловыгина