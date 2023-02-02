Общество

Уровень одногодичной летальности от рака в Псковской области ниже целевых показателей, заявили в облздраве

Показатель одногодичной летальности пациентов со злокачественными новообразованиями в Псковской области ниже целевого показателя федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Большой проект – это онкологические заболевания. И здесь, наверное, два самых ключевых показателя – это ранняя выявляемость, что напрямую связано с возможностью проведения профилактических обследований, и одногодичная летальность», - рассказала Надежда Рагозина.

Доля злокачественных образований, выявленных на ранних стадиях, в прошлых годах в Псковской области находилась на уровне около 60%. В 2022 этом году показатель составил 55%.

«Одногодичная летальность — как бы целевое значение показателя – 24%. А фактически у нас 18,2%. То есть это гораздо, гораздо лучше, чем нам ставили планку», - заметила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению.