Банки обяжут возвращать похищенные мошенниками деньги в течение 30 дней

Инициатива об обязанности банка вернуть всю сумму похищенных денег содержится в законопроекте, который находится в Госдуме.
Об этом в интервью «Известиям» сообщил зампред Банка России Герман Зубарев. Он отметил, что по законопроекту достигнут консенсус, завершилось межведомственное согласование, все заинтересованные министерства и ведомства его поддержали.
Как рассчитывают в ЦБ, в ближайшее время инициатива будет принята в первом чтении.
Кроме того, он добавил, что банк-получатель платежа сможет ограничивать дистанционный доступ к счету, если информация о таком счете есть в базе о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.