Общество

Почти 80% людей старшего возраста хотят работать или подрабатывать - исследование

По данным Росстата, в 2022 году в России проживало 35 миллионов пожилых людей (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55), причем 8,5 миллиона из них продолжали работать (данные ПФР). Результаты опроса hh.ru и YouDo показали, что процент желающих продолжать работать или подрабатывать еще выше: 77% опрошенных пенсионеров имеют или хотят иметь дополнительные источники дохода помимо пенсии. Из них 78% работают и подрабатывают как физические лица, 25% имеют статус самозанятых и 2% — статус ИП, причем некоторые совмещают предпринимательскую деятельность в качестве ИП или самозанятого с основной работой. Постоянную работу имеют 17% опрошенных пожилых людей.

Источники доходов возрастных интернет-пользователей:

77% получают пенсию;

17% имеют постоянную работу;

13% подрабатывают на нескольких онлайн-платформах;

8% подрабатывают только на YouDo.

Абсолютное большинство людей старшего возраста испытывают нехватку средств в разной степени: 32% опрошенных вынуждены постоянно экономить, 31% ответили, что для комфортной жизни им не хватает лишь немного, а 33,5% хватает средств только на самое необходимое. Лишь 2,5% отметили, что довольны своими доходами, а 1% опрошенных без затруднений помогают детям и внукам.

Среди причин, которые мешают возрастным исполнителям найти работу или подработку, на первое место опрошенные вынесли предвзятое отношение к работникам старшего возраста – так ответили 42% соискателей. На втором месте — высокая конкуренция, в которой уверенны 37% пользователей. Третье место занимает небольшое число подходящих вакансий (22%), далее идет низкий уровень оплаты (21%) и неактуальность навыков (7%). Лишь 12% возрастных соискателей утверждают, что никогда не испытывали никаких сложностей при поиске работы или подработки.

Большинство (63%) исполнителей и соискателей 55+ признались, что возраст становился или мог быть одной из причин отказа от сотрудничества. А 37% не сталкивались с отказом после того, как наниматель узнавал их возраст. При этом 48% респондентов уверены, что могут справляться с работой лучше более молодых работников, но остальные опрошенные соискатели испытывают сомнения по этому поводу.

Несмотря ни на что, многие пожилые люди не отчаиваются и продолжают искать работу и подработку: например, использовать маркетплейсы услуг и платформы занятости как способ получения дополнительного дохода и возможность занять себя чем-то полезным. Для 21% опрошенных подработка на маркетплейсах является основным источником заработка, 6% респондентов берут подработку, потому что не могут сидеть без дела, и 72% указали, что для них работа на маркетплейсе – это возможность совместить приятное с полезным (и поработать, и заработать).

Что мешает пожилым людям в поиске работы или подработки:

42% — предвзятое отношение к работникам старшего возраста;

37% — высокая конкуренция;

22% — дефицит подходящих вакансий;

21% — недостаточный уровень оплаты;

7% — неактуальные навыки.

Опрос заказчиков (пользователи, которые ищут исполнителей на YouDo) показал, что опыт сотрудничества с людьми старше 60 лет был у 56% пользователей. И большинство даже не обращает внимания на возраст, когда выбирает сотрудника или исполнителя — так ответили 64% опрошенных заказчиков. Выбирая между пожилым и молодым исполнителем, 91% опрошенных примут решение в зависимости от задачи, которую нужно сделать, невзирая на возраст, 5% – отдадут предпочтение молодому исполнителю, 4% – выберут исполнителя старшего возраста. 89% отметили, что у пожилых исполнителей есть важное преимущество в виде богатого опыта. И лишь 8% заказчиков отметили, что испытывали неловкость, поручая работу пожилому исполнителю.

«Я приглашала мастера по ремонту радиоточки после ремонта в квартире бабушки. Оказалось, что мастер, который пришел по вызову, помнит мою бабушку, скончавшуюся более 20 лет назад, и ту самую радиоточку, которую он по её просьбе устанавливал на кухне! Было очень приятно с ним пообщаться, работу выполнил с удивительным профессионализмом и добросовестностью!» – прокомментировал пользователь YouDo.

Однако некоторые виды работ пользователи все же не готовы поручать людям старшего возраста. В основном, это работа, связанная с тяжелыми физическими нагрузками — ее указали 76% респондентов. Еще 19% отметили, что не готовы поручать пожилым исполнителям работу, связанную с программированием и разработкой ПО. Остальные 5% указали креативную работу, например дизайн.

В каких категориях востребованы услуги исполнителей пожилого возраста: