Общество

Старшее поколение псковичей протестирует общественные пространства города

Учебный центр «Знания» пригласил псковичей к участию в юбилейной акции «Одобрено старшим поколением». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Изображение: учебный центр «Знания»

В феврале 2023 года старшее поколение уже в пятый раз протестирует общественные пространства в рамках акции «Одобрено старшим поколением».

Акция в России с 2017 года, ее автором стал фонд «Добрый город Петербург», а в 2018 году, при поддержке Альянса «Серебряный возраст» акция распространилась на регионы России. С 2021 года акцию поддерживает Коалиция НКО «Забота рядом», крупнейшее сообщество некоммерческих организаций, работающих со старшим поколением в России.

Идея акции состоит в развитии социальной солидарности и комфортных пространств для всех жителей городов и сел страны, независимо от их возраста и социальной активности.

В этом году акция изменила свой формат. Людям старшего возраста предлагается оценить услуги некоммерческих организаций и муниципальных учреждений. Многие такие организации Пскова и области предлагают для старших различные активности. Но явно, что спектр направлений ограничен и не учитывает другие важные потребности и возможности людей старшего возраста. Кроме того, подавляющее большинство старших, особенно в городах, совсем не знает о различных возможностях.

«Давайте вместе посмотрим и обсудим с НКО и учреждениями то, что уже делается и что можно сделать еще. Как вовлечь большее количество старших в действующие программы? Возможно ли развивать направления, которые важны для самих старших? Это связь поколений, где старшие и младшие делают что-то вместе. Это программы, поддерживающие старших-лидеров, которые готовы превращать свои идеи в проекты. Это возможность делиться своим профессиональным опытом. Это "серебряная" экономика, новые знания и многое другое. Давайте вместе оценим ситуацию с услугами/программами НКО и учреждений для старших, сделаем выводы и будем работать над новыми задачами», -отметила руководитель Альянса «Серебряный возраст» Татьяна Акимова.

Участники акции смогут оценить как услуги офлайн, так и онлайн сервисы (обучающие программы, группы с активностями в социальных сетях, сайты с полезной информацией и другим). Тем, кто пройдет тестирование, волонтеры предложат специальную наклейку «Одобрено старшим поколением», этот знак можно будет повесить на дверь и тем самым мотивировать пенсионеров активнее пользоваться услугами НКО и учреждений. Или можно разместить наклейку в электронном виде на онлайн-сервисе организации. Также организации, которых оценивают «серебряные волонтеры», получают от них рекомендации по расширению спектра услуг или их улучшению.

Подробнее по телефону: 441-001.

Акция реализуется в рамках проекта Альянс «Серебряный возраст»: НКО + старшие» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.