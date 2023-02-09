Общество

Псковские школьники могут выиграть путевку в лагерь на берегу Черного моря

Всероссийский детский центр «Орлёнок» совместно с Федеральной службой судебных приставов объявляют конкурс на участие в тематической общеразвивающей программе «Юные правозащитники». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

К участию в конкурсе приглашаются подростки в возрасте от 11 до 16 лет, интересующиеся историей права, становления государства и его институтов, изучающие правоведение, занимающие социально активную жизненную позицию.

Шестая тематическая смена «Юные правозащитники» пройдет в период с 30 мая по 19 июня 2023 года в лагере «Дозорный» Всероссийского детского центра «Орлёнок», расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края.

Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить портфолио с достижениями в области истории, обществознания и права, а также подготовить реферат на заданную тему. Условия участия размещены на официальной странице ВДЦ «Орлёнок».

Конкурсанты, подготовившие наиболее интересные и содержательные задания, красочно их оформившие, войдут в список победителей, который будет опубликован на сайте Всероссийского детского центра.

Победители получат путевку с правом бесплатного участия в увлекательной летней смене легендарного детского центра, расположенного на берегу Черного моря.