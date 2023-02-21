Общество

Молодых псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Зимние забавы»

Псковичей в возрасте от 14 до 35 лет приглашают принять участие в онлайн-фотоконкурсе «Зимние забавы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Для участия в конкурсе каждому участнику необходимо сделать фотографию на тему «Моя спортивная зима», выложить её у себя на личной странице в социальной сети Вконтакте, указав хештеги #молодёжь60 #псковмолодёжь #мояспортивнаязима и зарегистрировать по ссылке. Краткое описание к конкурсной работе приветствуется.

По итогам конкурса будет выделено три победителя – они получат памятные призы и грамоты от организаторов. Остальным участникам будут высланы благодарности за участие в электронном виде. Приём заявок – до 26 февраля включительно, результаты будут размещены в сообществе Молодёжного центра Пскова 6 марта.