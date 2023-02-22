Общество

Игорь Иванов: 23 февраля - праздник мужества, благородства и чести

С Днем защитника Отечества псковичей поздравил председатель областного профсоюзного объединения Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«От всего профсоюзного движения Псковской области сердечно поздравляю мужчин с Днём защитника Отечества - праздником мужества, благородства и чести! 23 февраля Россия чествует свои доблестные Вооруженные силы, всех, кто посвятил жизнь укреплению ее могущества и безопасности. Мы поздравляем всех, кто и в повседневной жизни является крепкой опорой для родных и близких, сохраняет преданность выбранному делу, своей семье и родной земле», - отметил он.

Игорь Иванов пожелал им сил, мужества и отваги. «Пусть трудности, встречающиеся на вашем пути, будут всегда легко преодолимы. Крепкого здоровья, и пусть каждый день вас согревает любовь и забота родных и близких», - добавил он.