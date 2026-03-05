 
Общество

Акция «Диктант Победы» стала победителем премии общества «Знание»

Акция «Единой России» «Диктант Победы» стала победителем премии общества «Знание» в номинации «Народный выбор», как лучший просветительский проект, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Изображение: «Единая Россия» в Псковской области

В 2025 году в «Диктанте Победы» приняли участие более 2,75 миллиона человек из 97 стран.

В этом году международная патриотическая акция партпроекта Единой России «Историческая память» пройдет 24 апреля.

Новости проекта можно узнать на сайте диктантпобеды.рф
 

