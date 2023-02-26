Общество

О штрафах за курение дома предупредила юрист

За курение в собственной квартире россиянам может грозить штраф, если соседи напишут заявление, рассказала юрист Елена Кудерко.

«Государственная политика по защите населения от вреда табачного дыма направлена на сокращение вреда здоровью, в том числе, пассивных курильщиков. К их числу относятся не только случайные прохожие, но и члены семьи курильщика, соседи», — пояснила она агентству «Прайм».

Дело в том, что табачный дым легко распространяется по помещениям многоквартирного дома по общим системам вентиляции. В связи с редким техническим обслуживанием этих систем вытяжка воздуха затруднена и запах попадает в соседние квартиры. Так соседи становятся жертвами чужих пагубных привычек. Для защиты своего здоровья они вправе обратиться к участковому уполномоченному.

Понадобится собрать доказательства, что запах идет именно из конкретной квартиры и причиняет вред здоровью других жильцов соседних квартир. Если факт курения докажут, нарушителя могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа от 500 рублей.

Запретить курить дома могут и те, кто проживают в квартире совместно с курильщиком. Более того, они могут претендовать на возмещение морального вреда.

«Важно знать, что уже более года запреты распространяются не только на табачные изделия, но и на другие способы курения: потребление никотиносодержащей продукции (жидкости, соли) и использование кальянов», — подчеркнула юрист и добавила, что употребление такой продукции также под жестким ограничением.