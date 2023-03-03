Общество

Снег и сильный ветер ожидается в Псковской области 5 марта

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 5 марта. Как сообщает Псковский гидрометцентр, ночью в большинстве районов прогнозируется умеренный снег, днем небольшой, местами умеренный.

Будет дуть северо-западный ветер: ночью – со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, днем – от 5 до 10 метров в секунду. Согласно шкале Бофорта, ветер, дующий со скорость от 10,8 до 13,8 метров в секунду, характеризуется как сильный. При нём качаются толстые сучья деревьев, гудят провода.

Температура по области ночью составит от -6 до -1 градуса, днём: от -2 до 0 градусов.

Атмосферное давление будет низким.