Опасно ли излучение от удлинителей, объяснил эксперт

С помощью удлинителей решается проблема нехватки розеток в доме или офисе, однако не стоит забывать об электромагнитном излучении от этих устройств, отметил эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.
«Если удлинитель перегружен, если к нему одновременно подключены телевизор, обогреватель и блоки питания, то это довольно сильный источник электромагнитного излучения. С другой стороны, заземление розеток существенно снижает интенсивность этого излучения. В старых домах заземления обычно нет, в новых оно, как правило, есть», – сказал Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.
Неисправность удлинителя, на которую может указывать, например, потрескивание, ведет к повышению интенсивности электромагнитного излучения, добавил он. Кроме того, поврежденное устройство не будет отвечать требованиям пожарной безопасности, напомнил эксперт.
Удлинители лучше держать на определенном расстоянии от спальных и рабочих мест, иначе излучение может навредить здоровью, продолжил он.
По его словам, электромагнитное излучение может негативно влиять на сосуды и сердце.
«Низкочастотное электромагнитное излучение опасно с точки зрения воздействия на сердечно-сосудистую систему. Особенно если у человека стоит кардиостимулятор или подключены другие электроприборы. Что касается риска развития онкологических заболеваний из-за бытовой проводки, то он не доказан, такие гипотезы были опровергнуты», – уточнил Антон Ястребцев.