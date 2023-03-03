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Общество

Опасно ли излучение от удлинителей, объяснил эксперт

06.03.2023 07:17|ПсковКомментариев: 0

С помощью удлинителей решается проблема нехватки розеток в доме или офисе, однако не стоит забывать об электромагнитном излучении от этих устройств, отметил эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

«Если удлинитель перегружен, если к нему одновременно подключены телевизор, обогреватель и блоки питания, то это довольно сильный источник электромагнитного излучения. С другой стороны, заземление розеток существенно снижает интенсивность этого излучения. В старых домах заземления обычно нет, в новых оно, как правило, есть», – сказал Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.

Неисправность удлинителя, на которую может указывать, например, потрескивание, ведет к повышению интенсивности электромагнитного излучения, добавил он. Кроме того, поврежденное устройство не будет отвечать требованиям пожарной безопасности, напомнил эксперт.

Удлинители лучше держать на определенном расстоянии от спальных и рабочих мест, иначе излучение может навредить здоровью, продолжил он.

«Возле изголовья кровати удлинитель лучше не класть. Если расстояние больше метра, это безопасно. Если меньше, нужно следить, чтобы было подключено не больше одного телефона или торшера. Переплетение проводов часто встречается на рабочих местах. Если к удлинителю подключены одновременно компьютер, принтер и так далее, лучше расположить его как можно дальше от головы: не на столе, а, допустим, около ног», – посоветовал Антон Ястребцев.

По его словам, электромагнитное излучение может негативно влиять на сосуды и сердце.

«Низкочастотное электромагнитное излучение опасно с точки зрения воздействия на сердечно-сосудистую систему. Особенно если у человека стоит кардиостимулятор или подключены другие электроприборы. Что касается риска развития онкологических заболеваний из-за бытовой проводки, то он не доказан, такие гипотезы были опровергнуты», – уточнил Антон Ястребцев.

Теги: #здоровье #безопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
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