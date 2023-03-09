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Общество

Формальный подход

09.03.2023 09:30|ПсковКомментариев: 0

В Министерстве просвещения вновь заговорили о введении единой школьной формы. Пока не для всей страны, а для каждой конкретной школы. Сейчас в Псковской области вопросы гардероба школьников решают на родительском собрании в каждом конкретном классе. Чаще всего форма или единый цвет есть в начальной школе, от более взрослых учеников требуют соблюдать хотя бы деловой стиль. Родители рассказывают, что даже при таком мягком подходе появляется немало нарушителей правил. Во что сейчас одеты школьники, почему заволновались мамы девочек и чем системе образования не угодили джинсы, выясняла обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Нарушители

Дочка псковички Татьяны Андреевой учится в третьем классе. Два года назад на родительском собрании она вместе с другими мамами и папами решила, что конкретную форму для детей вводить не будут. Остановятся на серой цветовой гамме, это и будет отличительной особенностью класса. Однако очень быстро единая серая масса учеников началки запестрела другими красками.

«Отдельно проговаривали, что никакой клетки, обычный серый. В итоге, сейчас, кто в клетке приходит, кто вообще в других расцветках, - рассказывает Татьяна. - Дочка у меня спрашивает, почему ей нельзя так же, а я не знаю, что отвечать. Это мы раньше носили, что родители давали, а сейчас дети даже рюкзак хотят не такой, а этакий. Я не против формы, но все равно найдутся те, кто будет отклоняться. Так, может, лучше купить ребенку, что нравится? Может быть, с большим удовольствием будет в школу ходить».

О том же говорят с десяток опрошенных нами родителей, чьи дети посещают разные школы Пскова. Обязательной школьная форма является только в начальных классах. Да и там всегда есть нарушители, и родители даже сами себе с трудом объясняют, почему их дети должны ходить в форме, если одноклассники не соблюдают правила. Среднее и старшее звено одеть в форму не получилось вовсе. Компромисс для старшеклассников в большинстве псковских школ — деловой стиль. Но и его придерживаются не все.

«Как человек, любящий понаряжаться, не вижу ничего плохого в том, чтобы менять одежду хоть каждый день. Единственное, хотелось бы, чтобы как-то построже реагировали на совсем уж откровенные наряды старшеклассниц. У нас с этим никак не борются, - сетует Ольга Юрьевна, учительница математики одной из псковских школ. - В остальном не вижу ничего плохого в отсутствии единой формы. Пусть дети ходят, в чем хотят, лишь бы что-то правильное было в голове, а не на ней».

Председатель областного профсоюза работников образования Наталья Горбачева является горячей сторонницей школьной формы, так как уверена, что ее введение не только дисциплинирует школьников, но и сгладит различия в материальном статусе.

«Форма поможет создать престиж образовательной организации, дети почувствуют свою принадлежность к конкретной школе, - приводит Наталья Горбачева еще один аргумент. - Необязательно, полный комплект, может быть, достаточно будет одной жилетки. Над этим должна подумать школа вместе с родителями. А чтобы это было воспринято в средней школе, нужно работать с дизайнерами».

Школа против джинсов

По нашей просьбе педагог одной из школ в Опочке провела экспресс-опрос среди девятиклассников на тему отношения к введению школьной формы. Среди ответов: «А если форма по фасону не подходит?», «Не хочу ходить, как все», «У каждого должна быть своя изюминка», «Хочу ходить в удобном», «Будем похожи на зэков», «Все сольются», «Нельзя быть похожим на других». В школе, где учатся эти девятиклассники, формы нет. Но администрация пытается бороться с толстовками и джинсами. Многие родители рассказывают, что и в их школах джинсы под запретом — почему-то именно эта разновидность брюк объявлена врагом укладывания знаний в голову. Например, обсуждая на прошлой неделе в Госдуме введение единой школьной формы, замминистра просвещения Андрей Корнеев обосновал ее необходимость тем, «чтобы не было в школах рваных джинсов, балахонов и так далее».

«Я по этому поводу ругалась с директором, - признается многодетная мама Анна Яковлева из Пскова. - Дочь сказала, что в школе старшие классы ходят, как хотят. Я посмотрела, и правда, кто во что горазд. Ну и разрешила дочке надевать джинсы и блузку. Однажды дочь услышала от учителя, что одета, "как колхоз"».

Волнуются мамы девочек и по другим поводам. Например, Мария Михайлова из Пушкинских Гор уверена, что расклешенная юбка не подойдет ее дочери-старшекласснице из-за широких бедер. Сейчас формы в школе, где учится девочка, нет вовсе. Мама не против ее введения, но предпочла бы разнообразие фасонов в одной цветовой гамме.

Мама ученицы началки Анастасия Тимофеева опасается, что девочкам предложат только юбки и сарафаны. Сейчас ее дочь-третьеклассница в холодное время, которое длится большую часть учебного года, в школу надевает под штаны теплые рейтузы. А если будет только юбка? Как утепляться зимой в ожидании автобуса? Пока что в классе, где учится дочка Анны, конкретной формы нет. Родители на собрании выбрали только цветовую гамму — синюю.

«У меня из глаз скоро синяя кровь потечет, - иронизирует мама. - А если введут форму, дети могут психикой двинуться: что надел в первом классе, то и снял на выпускном. Ребенок постоянно будет ходить в одном и том же и видеть вокруг себя одно и то же. Мы не Запад и не закрытая школа. Давайте начнем не с формы, а с качества обучения».

Говоря о качестве, она выражает недовольство одеждой из масс-маркета, которую покупает дочери в школу. Брюки и блузки приходится менять несколько раз за год, хлипкая одежда не выдерживает интенсивных школьных нагрузок. В итоге около семи тысяч рублей, потраченных в августе на одежду к школе, за сезон удваиваются. Введение школьной формы этих трат не отменит, ребенку все равно нужна будет другая приличная одежда на выход.

Поддержать швей и малообеспеченных

На качестве именно школьной формы от официальных производителей делает акцент генеральный директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова.

«Мы не покупаем сырье, неизвестно у кого, у нас все сертифицировано, - подчеркивает она. - Мне непонятно, когда нас игнорируют, идут за формой куда-то в торговый центр. Кто представляет эту продукцию? Из чего она пошита? У нас все в соответствии с законодательством и по технологическим картам».

Елена Косенкова считает, что внедрение единой школьной формы поможет поддержать швейную отрасль, в том числе занятость на фабриках, где работают родители школьников. Она ссылается на опыт соседней Тверской области, где руководство региона заказывает на местной фабрике школьную форму для детей из малообеспеченных семей. Такой же подход она хотела бы видеть в Псковской области, и уже выходила с соответствующим предложением на региональное правительство. По замыслу руководителя «Славянки», это позволило бы одеть школьников в едином стиле, но не добавило бы финансовых трудностей семьям с тяжелым материальным положением.

В завершение скажем, что в системе образования, как нигде, сильна тенденция возвращения советских шаблонов. Дух школьной формы тех времен все еще силен. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на выпускниц. В Пскове на общегородском Последнем звонке ежегодно мелькают узнаваемые белые фартуки. Дань уважения традиции отдают девушки, рожденные уже в России нулевых. Однако советские школьницы могут вспомнить свою борьбу за индивидуальность. В частности, как укорачивали подолы, оголяя стройные юные ноги. Нынешним функционерам, возможно, кажется: если одеть всех, «как тогда», то и качество образования вернется к уровню 30-летней давности. Нет сомнений в том, что они воплотят свои мечты в реальность. Однако если сделают это так же формально, как вводят другие забытые практики, если форма будет некрасивой и неудобной, то и результат окажется тем, что и сейчас — носить такую форму станут, разве что, первоклассники.

Юлия Магера

Теги: #школа #дети #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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