Общество

Одиночный пикет состоялся в Пскове 8 марта

Неизвестный человек встал с плакатом перед студией красоты, которая, по имеющейся информации, принадлежит известному псковскому мастеру перманентного макияжа Елене Ласмон. Информация о состоявшейся 8 марта акции опубликована в сообществе «Подслушано Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Подслушано Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

Судя по надписи на плакате, неизвестный гражданин протестовал против того, что успешные псковские предприниматели продолжают вести привычный образ жизни, в частности проводят отдых за границей, выкладывают фотографии «красивой жизни» в социальной сети Instagram*, в то время как российские вооруженные силы проводят специальную военную операцию на Украине.

Редакция отмечает, что некоторое время назад в аккаунте Елены Ласмон публиковались фото с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, что две недели назад в федеральных СМИ активно обсуждали Алексея Столярова, зятя министра обороны России Сергея Шойгу, который свой отпуск также провел в ОАЭ. Претензии касались неподобающего, по мнению ряда блогеров, поведения родственника министра, который позволил себе элитный отдых за границей в то время, как российская армия проводит специальную военную операцию на Украине.

Пикет, предположительно, организован представителями российского общественного движение «Сорок сороков», позиционирующего себя как объединительная платформа для лиц православного вероисповедания с активной гражданской позицией.

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