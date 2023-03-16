Общество

Почти 800 тысяч человек посетили Псковский музей-заповедник в 2022 году

Посетителями объектов Псковского музея-заповедника стали 790 тысяч человек в 2022 году, было проведено 8000 экскурсий, более тысячи интерактивных программ, участниками которых стало 18 тысяч человек. Об этом генеральный директор учреждения Светлана Мельникова рассказала на обсуждении историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Мероприятие проходит в рамках Всероссийского проекта «Музейные маршруты» в Вологде.

Изображение здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, Светлана Мельникова отметила роль музеев в формировании национального самосознания. Она подчеркнула, что Псков является яркой жемчужиной СЗФО с его особой ролью – города на рубеже границ, города, воспитавшего не одно поколение защитников родной земли. Эти определения стали основополагающими при постановке задач учреждений культуры Псковской области, центральными среди которых обозначены воспитание патриотизма, знакомство с героическим прошлым и настоящим страны, сохранение традиционных ценностей.

Исходя из трех главных содержательных «псковских линий» – военная оборона, национальная самоидентичность и православная духовность – год назад Псковский музей-заповедник создал цикл тематических программ под единым названием «Потягнем за Отечество!».

Занятия с детьми и подростками проводятся на базе музейных объектов и экспозиций, которые напрямую связаны с важнейшими историческими событиями Псковской области. В этом году цикл программ дополнился новым занятием на основе выставке «Чести своей никому не отдам», посвященной победе в Отечественной войне 1812 года.

Работа по формированию национального самосознания проводится и в рамках больших событийных мероприятий. В прошлом году впервые на территории Кремля прошел фестиваль «Довмонт Псковский», был возрожден городской праздник «Воевода Шуйский». Эти традиции будут продолжены и в 2023 году. Генеральный директор псковского музея-заповедника резюмировала свое выступление тем, что перед коллективом Псковского музея-заповедника стоят амбициозные задачи.

«В последнее время были вложены огромные средства в реставрацию музейных объектов. Мы сейчас должны вдохнуть в них новую жизнь, использовать для этого весь накопившийся опыт музейщиков. Но самое главное, найти тот понятный язык, на котором мы будем говорить с нашими детьми о серьезных и важных вещах», – подчеркнула Светлана Мельникова.