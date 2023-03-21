Общество

Строительство нового здания Линовской школы продолжается в Пыталовском районе

Строительство нового здания Линовской школы продолжается в Пыталовском районе. Об этом глава муниципалитета Вера Кондратьева сообщила в своем Telegram-канале.

Она отметила, что подрядная организация СК «Развитие» из города Люберцы Московской области на данный момент выполнила на 100% следующие работы:

расчистка территории застройки от лесопосадок;

монтаж временного ограждения с устройством двух ворот;

устройство периметрального освещения;

устройство временных дорог и площадок складирования материалов;

обустройство бытового городка;

устройство котлована под здание школы;

установлено видеонаблюдение в режиме онлайн.

Смонтировано 85% фундамента с гидроизоляцией, выполнена обратная засыпка пазух котлована на 80%, подготовлено основание под полы подвала на 60%, идет монтаж плит перекрытия первого этажа. Ведется кладка наружных стен из кирпича.

«Отставание есть, но небольшое. Связано с погодными условиями, был сильный мороз и много снега. Каждый день осуществляется непрерывная поставка строительных материалов для проведения работ», – добавила Вера Кондратьева.