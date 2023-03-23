Общество

Руководители комитетов ознакомились с возможностями производственного сектора ИК-4 в Псковской области

Руководители комитетов по социальной защите, экономическому развитию и инвестиционной политике, здравоохранению и образованию посетили ИК-4 (село Середка Псковского района). Наглядно о том, какими возможностями обладает одно из учреждений УИС региона, гости узнали в ходе ознакомительной экскурсии. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В сопровождении заместителя начальника УФСИН Андрея Одина и администрации колонии представители исполнительных органов Псковской области познакомились с функционированием участка металлообработки, автосервиса, работой цехов по выпуску резинотехнических изделий, палочек для еды и производству тротуарной плитки. Кроме того, увидели этапы технологического процесса изготовления швейных изделий, оценили качество и разнообразие ассортимента выпускаемой продукции.

Во время экскурсии поступали вопросы о производственном потенциале, перспективах расширения спектра выпускаемых товаров и услуг, выстраивании взаимовыгодного сотрудничества, в том числе при поддержке правительства региона. На сегодняшний день на промышленной территории ИК-4 созданы надлежащие условия труда и имеется перспектива увеличения количества рабочих мест. Осужденные, обеспеченные работой, проходят обучение в ведомственном профессиональном училище № 38 и обладают необходимыми трудовыми навыками. Это нашло подтверждение при обходе учреждения.

Подводя итоги, представители пенитенциарного ведомства поблагодарили гостей за оказанное доверие и поддержку. Те, в свою очередь, отметили, что уголовно-исполнительная система обладает достаточными ресурсами, способными обеспечивать не только государственные нужды, но и эффективно сотрудничать с бизнесом.

В результате встречи руководители комитетов выразили заинтересованность в наращивании сотрудничества. Для реализации указанной цели стороны обсудили конкретные предложения, представляющие взаимный интерес. Например, изготовление малых архитектурных форм, объектов благоустройства для города и области, швейных изделий.

Отметим, между УФСИН и правительством области выстроены крепкие партнерские отношения, совместно решается ряд важных для региона социальных вопросов. В настоящее время учреждениями УИС для нужд муниципальных образований производятся остановочные комплексы, торговые павильоны, контейнеры и площадки для твердых бытовых отходов, велопарковки, различные ограждения.