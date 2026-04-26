 
Общество

Фотофакт: Зима напомнила о себе в Пскове

0

Весна в Пскове решила взять паузу. Спустя неделю после того, как столбики термометров показывали +15 градусов, в город неожиданно вернулась зима.



В 5:28 утра местные жители могли стать свидетелями маленькой для конца апреля аномалии: с неба пошел мокрый снег, сформировавший на крышах автомобилей и газонов тонкий белый «налет».

Зимнее вторжение продлилось недолго. К тому моменту, когда город начал просыпаться, осадки растаяли, оставив после себя лишь влажный асфальт и ощущение минувшего волшебства.

Напомним, потепление ожидается в мае на территории Псковской области.

 

