Фотофакт: Зима напомнила о себе в Пскове

Весна в Пскове решила взять паузу. Спустя неделю после того, как столбики термометров показывали +15 градусов, в город неожиданно вернулась зима.





В 5:28 утра местные жители могли стать свидетелями маленькой для конца апреля аномалии: с неба пошел мокрый снег, сформировавший на крышах автомобилей и газонов тонкий белый «налет».



Зимнее вторжение продлилось недолго. К тому моменту, когда город начал просыпаться, осадки растаяли, оставив после себя лишь влажный асфальт и ощущение минувшего волшебства.



Напомним, потепление ожидается в мае на территории Псковской области.