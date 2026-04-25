Полиция посоветовала россиянам не переходить по ссылкам вне доменной зоны RU

МВД России рекомендует не переходить по ссылкам вне национальной доменной зоны РФ, а также имеющим признаки маскировки реального адреса, чтобы не заразить мобильный телефон и другие устройства вредоносным программным обеспечением (ВПО), предоставляющим доступ мошенникам.

Ведомство обращает внимание на несколько ключевых рисков, повышающих вероятность заражения устройства ВПО и компрометации учётных данных. В частности, опасность представляют ссылки сомнительного происхождения, в том числе с признаками маскировки реального адреса — например, созданные через сервисы сокращения ссылок.

Кроме того, в МВД предупреждают о рисках перехода по ссылкам на доменных именах вне национальной доменной зоны РФ (.ru), особенно в зонах общего пользования — таких как .site, .xyz, .click, .top, .link и аналогичных. Злоумышленники нередко имитируют официальную веб‑версию мессенджеров, чтобы похитить учётные данные (номер телефона и пароль) и использовать аккаунт в противоправных целях.

Опасность также несут исполняемые файлы с обманным содержимым, когда формат не соответствует заявленному. Например, стоит насторожиться при получении файлов с названиями вроде «Список.apk», «Фото.apk», «Видео.apk» или «Документ.apk»: расширение .apk указывает на установочный пакет приложения для платформы Android, а не на изображение, видео или текстовый документ, пишет ТАСС.

В ведомстве также советуют проявлять бдительность при получении сообщений со ссылками или исполняемыми файлами даже от известных контактов. В такой ситуации лучше связаться с отправителем по телефону, чтобы подтвердить отправку сообщения. Это поможет вовремя выявить возможные противоправные действия — в том числе если сам контакт стал жертвой мошенников.