Общество

Владимир Кузь держит на контроле ситуацию с паводками в Псковском районе

Депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь держит на контроле ситуацию с потопами в Псковском районе. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Сотрудники МЧС работают, справляются. Ситуация под контролем, - сказал Владимир Кузь. – Сейчас вода поднялась, завтра опустится. Это же стихия».

Анализируя ситуацию, депутат рекомендовал псковичам, которые собираются строить частные дома, выбирать места с учетом вероятности подобных подтоплений – на возвышенностях, удаленно от водоемов. «Лучше лишние 100 метров пройти до той же реки, если захочется», – сказал он.

Ситуация в Гдовском районе, по его словам, спокойнее, критических ситуаций не отмечено.

Ранее сообщалось, что в деревне Неелово-2 Псковского района произошло локальное подтопление.

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Автомобильный мост через реку Многа в деревне Песчанка Псковского района ушел под воду.

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Промоина образовалась на асфальтовой дороге рядом с остановкой Кебь-1 в Псковском районе.

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Уровень воды в реке Кебь в Псковском районе поднимается выше.