Владимир Кузь держит на контроле ситуацию с паводками в Псковском районе

Депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь держит на контроле ситуацию с потопами в Псковском районе. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Анализируя ситуацию, депутат рекомендовал псковичам, которые собираются строить частные дома, выбирать места с учетом вероятности подобных подтоплений – на возвышенностях, удаленно от водоемов. «Лучше лишние 100 метров пройти до той же реки, если захочется», – сказал он.
Ситуация в Гдовском районе, по его словам, спокойнее, критических ситуаций не отмечено.
Ранее сообщалось, что в деревне Неелово-2 Псковского района произошло локальное подтопление.
Автомобильный мост через реку Многа в деревне Песчанка Псковского района ушел под воду.
Промоина образовалась на асфальтовой дороге рядом с остановкой Кебь-1 в Псковском районе.
Уровень воды в реке Кебь в Псковском районе поднимается выше.