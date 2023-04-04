35 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 128 695 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.
Избавиться от болезни в сутки в Псковской области смог 71 пациент, всего – 126 156. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 967 человек.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 42853/8
- Великие Луки – 18357/2
- Бежаницкий район – 1648/0
- Великолукский район – 2892/2
- Гдовский район – 2270/0
- Дедовичский район – 3145/0
- Дновский район – 1038/0
- Красногородский район – 1149/0
- Куньинский район – 1084/0
- Локнянский район – 1236/1
- Невельский район – 5735/2
- Новоржевский район – 1378/0
- Новосокольнический район – 3351/0
- Опочецкий район – 3944/10
- Островский район – 6168/4
- Палкинский район – 1317/0
- Печорский район – 3064/1
- Плюсский район – 2020/0
- Порховский район – 4652/0
- Псковский район – 9894/0
- Пустошкинский район – 1621/0
- Пушкиногорский район – 1913/1
- Пыталовский район – 1948/2
- Себежский район – 3041/1
- Стругокрасненский район – 2181/1
- Усвятский район – 750/0.