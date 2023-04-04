Общество

35 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

35 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 128 695 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.

Избавиться от болезни в сутки в Псковской области смог 71 пациент, всего – 126 156. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 967 человек.

Статистика по муниципалитетам: