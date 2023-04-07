Общество

Более 60% россиян считают, что желающие завести собаку должны пройти специальное обучение

В Испании принят закон, согласно которому будущих владельцев собак обяжут проходить бесплатное обучение, перед тем как взять животное. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, нужен ли подобный закон в России.

По мнению 64% россиян, в стране необходим закон, направленный на защиту домашних животных: «Согласен полностью, и надо ужесточить ответственность за плохое обращение и оставление в беде животных»; «И чипирование всех питомцев крупнее хомяка». 17% высказались против подобного закона: «Толком принять не смогут. Будет опять какая-нибудь оплата или госпошлина»; «Такое обучение будет оплачиваться из бюджета. Если я не планирую заводить собаку, то почему мои налоги должны идти на обучение собаководов?!» Затруднились с оценкой 19% опрошенных: «На мой взгляд, актуально только для владельцев крупных и бойцовых пород».

Чаще остальных идею закона поддерживали респонденты, у которых никогда не было собаки, и те, кто хотел бы ее завести (по 68%).