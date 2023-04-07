Общество

Работу по расширению производства проводят в псковских колониях

Начальник ИК-4 (село Середка Псковского района) Тимур Курдюков совместно с заместителем - начальником центра трудовой адаптации осужденных Романом Кремсом провел ряд рабочих встреч с руководителями различных уровней исполнительной власти. Цель – обсуждение вопросов развития производственного сектора УИС и трудовой реабилитации отбывающих наказание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псорвской области

В ходе состоявшихся мероприятий представители уголовно-исполнительной системы провели переговоры с председателем комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова Александром Гавриловым и первым заместителем главы администрации Псковского района Святославом Колинко.

Так, встреча с Александром Гавриловым носила ознакомительный характер. До руководителя профильного комитета довели информацию о производственных возможностях исправительного учреждения, преимуществах работы с пенитенциарной системой, продемонстрирован каталог выпускаемой продукции. Собеседник проявил интерес и выразил уверенность на дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия, отметили в ведомстве.

Результатом разговора с первым заместителем главы администрации Псковского района Святославом Колинко стала договоренность о заключении контракта на изготовление остановочных комплексов для нужд муниципалитета и площадки для сбора твердых коммунальных отходов, которая будет установлена на острове имени Залита.

Добавим, это не первый прецедент сотрудничества УФСИН с органами государственной и муниципальной власти. Ранее на известном всем псковичам и гостям области острове уже появились элементы благоустройства, а в ряде волостей Псковского района установлены остановочные павильоны, произведенные в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Работа в этом направлении успешно продолжается.