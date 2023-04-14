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Общество

Эксперт объяснил, почему не стоит оставлять ноутбук на ночной подзарядке

16.04.2023 09:20|ПсковКомментариев: 0

Батарея ноутбука, оставляемого на зарядке на всю ночь, не испортится мгновенно, однако через год емкость аккумулятора значительно уменьшится из-за высоких температур, рассказал РИА Новости менеджер по портативной технике Виталий Дубынин.

По словам эксперта, на срок службы аккумулятора влияют три основных фактора - число циклов заряда и разряда, уровень напряжения и высокие температуры.

«Многие пользователи ноутбуков совершают ошибку, когда регулярно оставляют заряжаться ноутбук всю ночь, тем самым подвергая его воздействию высоких температур... Исследование показало, что если вы храните аккумулятор постоянно заряженным на 100% при температуре выше 30 градусов в течение одного года, то максимальная емкость аккумулятора упадет до 65%», - заявил Дубынин. Он пояснил, что проблема перегрева аккумулятора при зарядке усугубляется, если ноутбук остается постоянно включенным, тогда батареей выделяется дополнительное тепло. Прежде всего это касается современных моделей, в которых стоит литий-полимерная батарея.

Дубынин отметил, что некоторые модели оснащены контроллерами, которые следят за процессом зарядки. Как только аккумулятор оказывается заряжен на 100%, подача тока прекращается, и возобновляется она только после того, как некоторое количество энергии будет потрачено. Зарядка же происходит малыми токами, которые не сильно влияют на остаточный ресурс батареи.

Вместе с тем, по его словам, не стоит забывать, что аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов зарядки до предполагаемого снижения своей производительности. «Один цикл – это полный расход заряда аккумулятора от 100% до 0%. Оптимальный вариант ставить устройство заряжаться, когда остается не меньше 10% заряда, зарядить до 100% и сразу отключить от сети. Таким образом, аккумулятор выдержит значительно больше циклов зарядки. Максимальное количество циклов может быть разным в зависимости от модели ноутбука», - добавил эксперт.

Дубынин также уточнил, что если необходимо оставить гаджет на длительное хранение, лучше вынуть аккумулятор из корпуса или хранить ноутбук в прохладном месте, где температура не превышает 30 градусов.

«Если вы хотите продлить срок службы аккумулятора лучше отказаться от привычки постоянно оставлять ноутбук подключенным к сети или дожидаться его полной разрядки. А также старайтесь избегать большого перепада температур», - резюмировал он.

Теги: #ноутбук
Источник: Псковская Лента Новостей
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