Общество

Осужденные из великолукской колонии передали партию книг дому-интернату

Сотрудники великолукского исправительного центра №1 совместно с осужденными, отбывающими наказание в виде принудительных работ, собрали и передали в Великолукский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов больше двух сотен книг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Среди переданных экземпляров – классическая русская и зарубежная литература, сборники стихотворений, краеведческие и художественные произведения. Все они смогут разнообразить досуг более 300 людей, проживающих в социальном учреждении», - рассказали в ведомстве.

Представители дома-интерната поблагодарили гостей. В свою очередь врио начальника ИЦ-1 Иван Гаморчук отметил, что оказание помощи будет продолжено. На ближайшее время стороны запланировали мероприятие по благоустройству территории учреждения, к которому в свободное от работы время присоединятся и осужденные к принудительным работам.