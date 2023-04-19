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Общество

Псковский омбудсмен выступил на семинаре для общественной наблюдательной комиссии региона

20.04.2023 20:57|ПсковКомментариев: 0

Омбудсмен Дмитрий Шахов принял участие в семинаре для кандидатов в новый состав общественной наблюдательной комиссии Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил региональный уполномоченный по правам человека.

Фото: Дмитрий Шахов

В Общественной палате региона состоялся обучающий семинар для кандидатов в новый шестой состав общественной наблюдательной комиссии Псковской области. Организаторами мероприятия стали Общественная палата РФ и Общественная палата Псковской области. Модератором семинара выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов. На семинаре присутствовали действующие члены областной наблюдательной комиссии и кандидаты в ОНК, представители правоохранительных органов Псковской области от прокуратуры, УМВД, УФСИН, а также органов исполнительной власти, духовенства.

Перед участниками семинара выступили председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева и уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов.     

Псковский омбудсмен в своём выступлении акцентировал внимание участников семинара на ряд законодательных норм, регламентирующих взаимодействие ОНК с региональными уполномоченными по правам человека. Дмитрий Шахов также сообщил, что члены нового состава ОНК могут получить инструктивные материалы, которые подготовлены аппаратами федерального и региональных омбудсменов, в помощь при осуществлении контроля за местами принудительного содержания граждан: исправительные колонии, СИЗО, ИВС, гауптвахты, помещения пограничной службы России, МВД России и областного и районных судов.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов рассказал участникам семинара о важности соблюдения требований законодательства, общей эффективности ОНК, выстраивании диалога с представителями правоохранительных органов и гражданами, находящимися в местах принудительного содержания, сделав акцент на консолидацию и усиление общественного контроля, а также дал практические советы, рекомендации и представил учебно-методическое пособие для кандидатов в ОНК России.

«Общественный контроль един для всех. Акцент на ответственность личную и ответственность за работу в команде послужит повышению эффективности работы ОНК. Акцент на коммуникации - неотъемлемый фактор деятельности комиссии», - сказал Александр Воронцов. Он также рекомендовал Общественной палате региона включить информацию о работе ОНК области в итоговый отчет.

Отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия ОНК с Общественной палатой области и правоохранительными ведомствами. Представители правоохранительных органов выразили готовность к сотрудничеству и оказанию помощи кандидатам в ОНК и членам общественной наблюдательной комиссии Псковской области.

Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной палаты Российской Федерации.

Теги: #Общественная палата Псковской области #омбудсмен
Источник: Псковская Лента Новостей
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