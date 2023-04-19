Общество

Фестиваль «Мисс и Миссис Великие Луки - 2023» официально открылся. ВИДЕО

Официальное открытие фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки - 2023» состоялось в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

Видео: организаторы фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки - 2023»

«В рамках открытия участницы смогли услышать напутствия титулованных королев, которые тоже недавно были в роли конкурсанток. Они поделились секретами красоты и рассказали, что их ждет и на что обращать особое внимание», – рассказали организаторы.

Гостями праздника стали победительницы и «топ» 17 и 18 сезонов «Мисс Псков»:

«Мисс Псковская область 2022» Елизавета Колесникова;

«Мисс Beauty queen 2021» Валерия Прокофьева;

«Мисс Псковитянка 2021» Ксения Давыдова;

«Мисс артистичность 2021» Алина Нестерова;

амбассадор проекта, Mrs GrandMa Planet 2020 Светлана Шумейко.

Все участницы получили фирменные ленты, стилизованные кокошники-короны и диплом финалистки проекта. Организаторы благодарят за помощь в организации открытия кафе «Shishki».

Фото: Елизавета Расчетова