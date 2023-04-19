Фестиваль «Мисс и Миссис Великие Луки - 2023» официально открылся. ВИДЕО

Официальное открытие фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки - 2023» состоялось в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.
Видео: организаторы фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки - 2023»
«В рамках открытия участницы смогли услышать напутствия титулованных королев, которые тоже недавно были в роли конкурсанток. Они поделились секретами красоты и рассказали, что их ждет и на что обращать особое внимание», – рассказали организаторы.
Гостями праздника стали победительницы и «топ» 17 и 18 сезонов «Мисс Псков»:
Все участницы получили фирменные ленты, стилизованные кокошники-короны и диплом финалистки проекта. Организаторы благодарят за помощь в организации открытия кафе «Shishki».
Фото: Елизавета Расчетова