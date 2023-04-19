Общество

Губернатор встретился с псковскими военнослужащими и дал ряд поручений. ВИДЕО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с личным составом 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой дивизии. Видео со встречи он опубликовал в своём Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

В ходе встречи военнослужащие смогли обратиться с личными вопросами к главе региона. Многие многодетные отцы просили содействия в решении вопросов их семей - устройстве ребенка в сад, установке детской площадки рядом с домом. Михаил Ведерников пообещал выполнить запросы в ближайшее время. Так, в течение недели планируется установить новую детскую площадку возле дома на улице Коммунальной в Пскове.

Ранее сообщалось, что губернатор доставил груз для псковских десантников в зону проведения специальной военной операции.