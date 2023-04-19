Общество

Губернатор доставил груз для псковских десантников в зону спецоперации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доставил груз для псковских десантников в зону проведения специальной военной операции. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Снова работаем в зоне СВО. На этот раз привезли груз по заявке наших десантников. Встретились с комдивом, пообщались с командирами и личным составом дивизии. Осмотрели условия размещения, обсудили вопросы и просьбы военнослужащих (всё решим в ближайшее время). Настрой у всех боевой», - написал глава региона.

На этот раз вместе с губернатором зону СВО посетили вице-губернатор Александр Серавин и глава Пскова Борис Елкин.

Напомним, о предыдущей поездке Михаила Ведерникова в зону проведения спецоперации сообщалось неделю назад, 20 апреля.

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В предыдущий раз главу региона сопровождали главы трех районов - глава Псковского района Наталья Федорова, глава Новосокольнического района Виталий Соловьев и глава Опочецкого района Юрий Ильин.

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По итогам предыдущей поездки губернатор опубликовал подробное видео.