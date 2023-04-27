Общество

Губернатор вместе с жителями расчистил от мусора лесопарковую зону в Пскове

В Пскове состоялся масштабный общегородской субботник. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с жителями региона принял участие в традиционной уборке городской территории. В этом году весенний субботник прошел на территории лыжной базы «Сосенка», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие объединило около 700 человек: сотрудников правительства и исполнительных органов Псковской области, администрации Пскова и инициативных псковичей. Они очистили лесопарковую зону от мусора и спиленных деревьев. Зимой здесь много лыжников, а летом — это излюбленное место любителей велопрогулок.

«Это замечательное место, хороший парк. Сейчас уберем грязь, мусор, ветки, а дальше будем начинать благоустройства», — заметил Михаил Ведерников. Глава региона также сообщил, что в этом году областные и городские власти вместе с инвесторами оборудуют в Пскове несколько пляжей и парков.

На субботник псковичи приходили семьями. Пока взрослые убирали, для детей провели познавательную программу с эко-викториной, мастер-классы и экологический квест.

В общей сложности псковичи убрали около 50 тыс кв метров.